Auto fährt über Verkehrsinsel: Fahrer sagt, er sei eingeschlafen

Ein Senior fällt in Untereichen durch unsichere Fahrweise auf und verursacht einen Unfall. Der Mann stand nach eigenen Angaben unter Medikamenteneinfluss.

Bei einem Verkehrsunfall in Untereichen ist am Freitag glücllicherweise nur geringer Sachschaden entstanden. Weil er offenbar unter dem Einfluss von Medikamenten stand, ist ein 82-Jähriger mit seinem Wagen an der Ortseinfahrt von Untereichen über die dortige Verkehrsinsel gefahren. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet

Dem Polizeibericht zufolge war das Auto schon zuvor auf der Staatsstraße 2031 aufgefallen, weil der Fahrer mit deutlich verringerter Geschwindigkeit und unsicher unterwegs war. Der Polizeistreife gegenüber gab der Mann an, dass er eingeschlafen sei. Dies führte er auf die Medikamente zurück, die er an dem Tag eingenommen hatte. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Schaden am Verkehrszeichen beläuft sich lediglich auf etwa 100 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)