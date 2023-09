Untereichen

vor 17 Min.

Die Grieshofbrücke in Untereichen ist bald Geschichte und wird abgerissen

Plus Der Übergang wurde vor fast 100 Jahren im Zuge der Stromgewinnung an der Iller gebaut. Jetzt steht der Abriss des Brückenbauwerks an.

Von Zita Schmid

Über die „Grieshofbrücke“, wie sie heute noch in Untereichen genannt wird, gelangte man früher über den Kanal hinüber zur Iller. Nun haben die Vorbereitungen für den Abbruch die Kanalbrücke begonnen. Damit endet eine fast 100-jährige Geschichte.

Unter anderem die Landwirte benutzten einst diesen Übergang. So auch der nahe Grieshof, was den Sprachgebrauch im Ort begründet. Denn früher befanden sich an der Iller Wiesen und auch Äcker, die bewirtschaftet wurden. Das erzählt Josef Mayer, der sich mit der Geschichte seines Heimatortes seit Jahren befasst und dazu auch viel Material gesammelt hat. „Der Brückenbau fand im Zuge vom Bau des Illerkanals statt“, berichtet Mayer.

