Ein inoffizieller Weg über den Illerkanal wird dauerhaft gesperrt

Aus Sicherheitsgründen darf ein Trogbauwerk am Illerkanal bei Untereichen nicht mehr betreten werden. Für Fußgänger wird ein alternativer Übergang geschaffen.

Weil es eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, darf ein Bauwerk, welches nordwestlich von Untereichen über den Illerkanal führt, nicht mehr betreten werden. Das sogenannte Troggerinne wird deshalb von 4. September an dauerhaft gesperrt. Das teilt die Uniper Kraftwerk GmbH mit und informiert in dem Zusammenhang über einen Ersatzübergang, der geschaffen und saniert wird.

Mithilfe des Troggerinnes kreuzt der Kaulakanal den Illerkanal bei Untereichen. Die bautechnische Überprüfung des 1930 errichteten Bauwerks hat laut der Pressemitteilung des Unternehmens ergeben, dass eine sichere, öffentliche Nutzung dieser Betriebsanlage nicht möglich sei. Vielmehr sei die Untere Iller GmbH verpflichtet, die mit der Nutzung einhergehenden Gefahren unverzüglich auszuschließen und entsprechende Absperrungen vorzunehmen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Nutzung des Troggerinnes als Bademöglichkeit und der damit verbundenen Lebensgefahr.

In der Vergangenheit wurde an der Stelle bei Untereichen auch gebadet

Die Überprüfung habe zudem ergeben, dass eine sicherheitstechnische Anpassung der bestehenden Trogbrücke, beispielsweise die Verbreiterung des Übergangs oder die Montage von Geländern, wegen der alternden Substanz nicht realisierbar sei. Von Montag, 4. September, an werden deshalb nach Angaben des Unternehmens die in den vergangenen Wochen installierten Ein-zäunungen verschlossen. Das soll verhindern, dass Menschen das Troggerinne wie in der Vergangenheit zum Baden nutzen, "da aufgrund der Strömung im Troggerinne Lebensgefahr besteht", wie es in der Mitteilung heißt. Der Zaun verhindere auch eine Querung für Fußgängerinnen und Fußgänger.

Dem Wunsch der Öffentlichkeit nach zwei Querungsmöglichkeiten am Illerkanal in diesem Abschnitt wollen die Kraftwerksbetreiber dennoch nachkommen. "Zusätzlich zum kürzlich errichteten Ernst-Wüst Steg wird der Übergang unterhalb des Kraftwerks Untereichen für die Öffentlichkeit dauerhaft geöffnet", kündigt Uniper an. Dieser Übergang sei bereits heute passierbar und werde zusätzlich noch im Herbst saniert und mit Beleuchtung sowie einem rutschhemmenden Bodenbelag ausgestattet. Während dieser Sanierungarbeiten könne es allerdings zu kurzfristigen Sperrungen des Übergangs kommen.

Das 100 Jahre alte Trogbauwerk soll saniert oder ersetzt werden

Langfristig ist geplant, das rund 100 Jahre alte Trogbauwerk zu sanieren oder durch einen Neubau zu ersetzen. "Bei einem Neubau wird die Möglichkeit geprüft werden, einen öffentlich nutzbaren Fußgängerübergang zu schaffen", schreibt das Unternehmen. (AZ)

