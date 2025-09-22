Noch einmal Sommer: Halde-Picknick-Konzert begeistert 200 Gäste

Von Alphornklängen, Ohrwürmern aus der Popwelt bis hin zur Polka und ganz zum Schluss zu einer gemeinsam gesungenen Bayernhymne: Mehr als 200 Besucherinnen und Besucher lauschten teils auf Picknickdecken, auf Liege- oder Campingstühlen dem musikalischen Allerlei in geselliger und lockerer Atmosphäre. Oft wurde mitgeklatscht und immer gebührend applaudiert. Dies vor einer Kulisse mit weitem Blick übers Illertal und bei – zunächst – herrlichem Spätsommerwetter: Das erste Halde-Picknick-Konzert in Untereichen war ein toller Erfolg.
Altenstadt
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden