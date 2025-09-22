Icon Menü
Untereichen feiert gelungenes Halde-Picknick-Konzert: 200 Gäste genießen Musik und Gesang bei Spätsommerwetter

Altenstadt

Noch einmal Sommer: Halde-Picknick-Konzert begeistert 200 Gäste

Eine Reihe von Gruppen bietet am Ortsrand von Untereichen musikalische Genüsse, 200 Menschen singen und klatschen mit. Gibt es eine Wiederholung?
Von Zita Schmid
    • |
    • |
    • |
    Am Ortsrand von Untereichen fand das erste Halde-Picknick-Konzert statt, unter anderem traten die Sandbergmusikanten auf.
    Am Ortsrand von Untereichen fand das erste Halde-Picknick-Konzert statt, unter anderem traten die Sandbergmusikanten auf. Foto: Zita Schmid

    Von Alphornklängen, Ohrwürmern aus der Popwelt bis hin zur Polka und ganz zum Schluss zu einer gemeinsam gesungenen Bayernhymne: Mehr als 200 Besucherinnen und Besucher lauschten teils auf Picknickdecken, auf Liege- oder Campingstühlen dem musikalischen Allerlei in geselliger und lockerer Atmosphäre. Oft wurde mitgeklatscht und immer gebührend applaudiert. Dies vor einer Kulisse mit weitem Blick übers Illertal und bei – zunächst – herrlichem Spätsommerwetter: Das erste Halde-Picknick-Konzert in Untereichen war ein toller Erfolg.

