Unternehmen sollen mehrere Männer illegal beschäftigt haben

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Memmingen haben zusammen mit Einsatzkräften des Zolls am Montag mehrere Geschäftsräume von zwei Unternehmen aufgesucht. Die Firmen stehen im Verdacht stehen, Personen illegal zu beschäftigen. Anlass der Aktion waren laut Polizeibericht erste Feststellungen der Grenzpolizei und darauf aufbauende Prüfmaßnahmen des Hauptzollamts Augsburg im Raum Memmingen und im Landkreis Neu-Ulm. Die Grenzpolizeiinspektion Memmingen hatte demnach in den vergangenen Wochen und Monaten mehrmals Usbeken im Stadtgebiet und dem Memminger Umland kontrolliert und dabei konkrete Hinweise auf eine illegale Arbeitsaufnahme entdeckt. Hierbei kristallisierte sich ein Unternehmen heraus, welches die Personen aus dem zentralasiatischen Staat offenbar ohne notwendige Arbeitserlaubnis für sich arbeiten ließ.

Die Georgier wurden aufgefordert, Deutschland umgehend zu verlassen

Wie die Grenzpolizei weiter mitteilt, wurde im Rahmen der Ermittlungen dieses Unternehmen und eine weitere Firma durch den Zoll und die Grenzpolizei genauer unter die Lupe genommen. In den Geschäftsräumen trafen die Einsatzkräfte acht Georgier an, die offenbar seit mehreren Wochen für das Unternehmen unerlaubt tätig waren. Darüber hinaus fanden die Ermittler bei den Männern im Alter zwischen 21 und 46 Jahren drei gefälschte litauische Identitätskarten. Die Personen wurden wegen unerlaubten Aufenthalts angezeigt und behördlich aufgefordert, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. Der Zoll prüft nun die Rolle der beteiligten Unternehmen und die Frage nach einer möglichen Strafbarkeit. (AZ)