vor 23 Min.

Millionenschaden nach Großbrand in Unteropfingen

In Kirchdorf an der Iller brennt am Mittwoch ein Gebäude, in dem landwirtschaftliche Geräte stehen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden die Millionengrenze erreichen.

Noch ist unklar, wie es zu dem verheerenden Brand an einem Gebäude auf einem Hof in Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) gekommen ist. Laut Polizeiangaben bermerkten Zeugen am Mittwoch gegen 11.45 Uhr Flammen und verständigten daraufhin die Feuerwehr, die sofort ausrückte. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude im Ortsteil Unteropfingen zum Teil ab. Im Inneren befinden sich auf rund 600 Quadratmetern Fläche landwirtschaftliche Fahrzeuge, Anlagen und Silos. Großbrand in Kirchdorf: Die Ursache ist derzeit noch unklar Fast das gesamte Gebäude ist durch den Brand betroffen. Verletzt wurde dabei niemand. Auch Tiere kamen nicht zu Schaden, heißt es. Die Polizei versucht derzeit herauszufinden, wer oder was den Brand verursacht hat. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Schaden die Millionengrenze erreicht. Das Gebäude selbst ist einsturzgefährdet. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. (AZ)

