Unterroth

vor 19 Min.

Auf den Radweg nach Kettershausen muss Unterroth noch länger warten

Der neue Radweg entlang der Staatsstraße könnte in Matzenhofen alternativ um die Wallfahrtskirche herumgeführt werden, wo vor Jahren noch die alte Straße nach Kettershausen verlief.

Plus Das Landratsamt fordert Unterroth auf, Matzenhofen an das eigene Trinkwassernetz anzuschließen. Die Kommune hätte gerne parallel dazu etwas anderes gebaut.

Von Regina Langhans

Einerseits wollte das Landratsamt Neu-Ulm die Gemeinde Unterroth wegen geplanter Kreditaufnahmen im Geldausgeben einbremsen. Andererseits mahnte die Behörde aber auch das Umsetzen lange geplanter Maßnahmen wie den Anschluss der bislang selbstständigen Wasserversorgung Matzenhofens an das Trinkwassernetz von Unterroth an. „Was jetzt?“, haben sich Gemeinderäte und Bürgermeister Norbert Poppele in der jüngsten Sitzung des Gremiums gefragt. Denn im Sinne sparsamer Haushaltsführung sah der Plan bislang vor, die Wasserleitungen im Zuge des Radwegebaus nach Matzenhofen und Kettershausen zu verlegen. Doch genau da hakt es.

