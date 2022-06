Unterroth

17:30 Uhr

Aus dem Kindergarten wird eine Kindertageseinrichtung

Lokal Die Einrichtung in Unterroth soll bald 100 Kinder aufnehmen. Ohne eine Gebührenerhöhung geht es auch in dieser Gemeinde nicht.

Von Regina Langhans

Wie andernorts kommt auch in Unterroth die Verwaltung nicht umhin, die Kosten und einiges mehr beim Kindergarten Storchennest in Unterroth anzupassen. So hat der Gemeinderat einstimmig Änderungen bei der Benutzung der Kindertageseinrichtung und hinsichtlich der Gebühren auf den Weg gebracht. Die Satzungen treten mit Beginn des neuen Kindergartenjahrs im September 2022 in Kraft. Die Kindertagesstätte erfreut sich guter Nachfrage und es wird derzeit angebaut für eine weitere Gruppe, sodass künftig Platz für 100 Kinder ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

