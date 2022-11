Unterroth

vor 33 Min.

Bauantrag für 40 Meter hohen Funkmast in Unterroth abgelehnt

Der Gemeinderat Unterroth hat den Bauantrag zu einem 40 Meter hohen Mast der Firma Deutsche Funkturm direkt am Ortsrand abgelehnt. Das Landratsamt könnte den Bau aber trotzdem genehmigen.

Plus Das Bauprojekt erhitzt in der Gemeinde die Gemüter. Was die Gemeinderäte gegen das Projekt haben – und warum es dennoch gebaut werden könnte.

Von Regina Langhans

Das Dilemma um den Bau eines 40 Meter hohen Funkmastes auf Privatgrund am Ortsrand von Unterroth durch die Deutsche Funkturm GmbH hat ein Ende: Der Gemeinderat hat jetzt über den fast ein Jahr vorliegenden Bauantrag entschieden.

