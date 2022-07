Bei Mareike Maier aus Unterroth ist Backen das reinste Wunschkonzert

Lokal Tochter Rebekka hat den „Früchtetraum“ erfunden, die Mutter musste nur das Rezept basteln. Jetzt ist es im neuen Zuckerguss-Magazin zu lesen.

Mareike Maier und ihre beiden Töchter Rebekka und Theresa haben inzwischen eine gemeinsame Leidenschaft: Kuchen erfinden und backen. Auf diese Weise hat es die Unterrotherin nun schon zum dritten Mal in unser Back-Magazin Zuckerguss geschafft. Den Anfang machte ein tolles Rezept (Pasteis de Nata), das sie entdeckt und nachgebacken hatte, darauf kreierte sie die Früchte-Tarteletts. Und in die aktuelle Ausgabe unserer Reihe hat sie es sogar mit zwei Rezepten geschafft: einmal Käsekuchen-Törtchen und dann ein „Früchtetraum“, wofür ihr Rebekka die Zutaten diktierte.