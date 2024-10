Bleibt Unterroth auf dem Hochwasserschaden beim Kindergarten sitzen?

Die Freude über das vor dem Juli-Hochwasser gerettete Haus des Kindes Storchennest in Unterroth währte nur bis zu den Sommerferien. Dann kam die böse Überraschung: Feuchtigkeit und Schimmelflecken machten sich an den Wänden bemerkbar. Darauf zogen zu Beginn des neuen Kindergartenjahres die Zebra- und die Löwengruppe vorübergehend in die Bürgerstube im Rathaus ein sowie die Elefantengruppe und Krippenkinder ins Schützenheim. Nun hat Bürgermeister Norbert Poppele in der Gemeinderatssitzung mitgeteilt, dass voraussichtlich bis Ende Oktober die Gruppen in die Tagesstätte zurückkehren könnten.

