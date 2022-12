Weitere Kommunen lösen Vereinbarung zur Verkehrsüberwachung auf

Wie die anderen Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) hat nun auch die Gemeinde Unterroth und im Zuge dessen die Verwaltungsgemeinschaft Buch (VG) die mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung geschlossene Zweckvereinbarung rückwirkend zum 1. Oktober 2022 aufgehoben. Dies geschah in den Gremien jeweils einstimmig. Wie berichtet, tritt an Stelle der Vereinbarung ab dem 1. Oktober ein neu gegründeter Zweckverband, in den das Personal der KVÜ übergegangen ist. Obwohl die bisherige Zweckvereinbarung keine Funktion mehr hat, endet sie nicht automatisch, sondern muss im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben werden. Hierzu ist ein Gremiumsbeschluss aller teilnehmenden Kommunen erforderlich, welcher bei der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden muss. (lor)