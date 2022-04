Unterroth

vor 32 Min.

Bürgerversammlung: Beim Thema Spielplatz werden einige Mütter ungemütlich

Der Spielplatz "Am Hochgestade" in Unterroth wird demnächst neu ausgestattet, die gesponserten Geräte liegen schon bereit.

Plus Rathauschef Norbert Poppele muss bei der Bürgerversammlung in Unterroth viele Fragen beantworten. Außerdem berichtet er, dass er Drohbriefe erhalten habe.

Von Regina Langhans

Rund 70 Bürgerinnen und Bürger sind am Dienstagabend in das Sportheim in Unterroth gekommen, um den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Norbert Poppele zu hören. Corona-bedingt konnte er erst jetzt seine erste Bürgerversammlung abhalten, entsprechend hatten sich viele Fragen angesammelt. Teilweise musste Poppele um Nachsicht bitten, sei es, weil die Ämter infolge der Pandemie langsamer vorankamen oder weil er selbst wegen einer großen Operation im Vorjahr eingeschränkt war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .