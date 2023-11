Unterroth

12:00 Uhr

Dank Manfred Mayer läuft in der Kläranlage in Unterroth alles rund

Plus Der Abwasserzweckverband Oberes Rothtal ist schuldenfrei trotz Investitionen. Der erfahrene Klärwärter berichtet aus seinem Arbeitsalltag in Unterroth.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Der Abwasserzweckverband (AZV) Oberes Rothtal hat seine erste öffentliche Sitzung in diesem Jahr mit dem Verbandsvorsitzenden Norbert Poppele und Stellvertreter Willibold Graf abgehalten. Somit spiegelte die Tagesordnung mit Haushaltsberatung, Rechnungsprüfung und den nachträglich beschlossenen, weil nicht vorherzusehenden Reparaturen beziehungsweise Investitionen ein ganzes Geschäftsjahr wider. Einen lebendigen Eindruck davon vermittelt das Tagebuch von Klärwärter Manfred Mayer, der als Experte auch meist gleich mit Herz und Verstand zu reparieren weiß.

Seit mehr als 30 Jahren ist das so - ein Glücksfall für die zum AZV zusammengeschlossenen Gemeinden Oberroth und Unterroth. Denn der Klärwärter nimmt sich rundum der im Norden Unterroths an der Roth gelegenen Anlage an, bis zur mechanischen Unkrautbeseitigung im Pflasterbereich. Wie das funktioniert? Mayer lacht und erzählt: „Ich nehme das Gerät von meiner Firma, auch das eigene Gelände will gepflegt sein.“

