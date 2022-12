Der Bürgermeister hat ihn zum Nikolaus von Unterroth berufen

Plus Helmut Walser verkörpert seit 20 Jahren den Nikolaus in seiner Heimatgemeinde. Er erzählt über seine Einsätze und warum Nikoläuse auf ihre Schuhe achten sollten.

Am 6. Dezember feiert St. Nikolaus Namenstag, und die Kinder freuen sich über den Besuch oder die Gaben des Heiligen, genauer seiner Stellvertreter. Zu diesen zählt auch Helmut Walser aus Unterroth. Vor 20 Jahren hat ihn der damalige Bürgermeister Gerhard Struve gewissermaßen als Nikolaus "eingestellt". Dorfoberhäupter verteilen so manche Aufgaben, die ehrenamtlich und zugleich doch offiziellen Charakters sind. Beim Gemeinderat Walser, inzwischen der Senior im Ratsgremium, war es noch einmal anders. Darüber erzählt er gerne, zumal ihm der "Dienst" ans Herz gewachsen ist.