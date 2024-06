Unterroth

vor 17 Min.

Der Kindergarten Storchennest in Unterroth schreibt 30-jährige Erfolgsgeschichte

Plus Die Tagesstätte feiert ihren runden Geburtstag und gelungenen Anbau mit Festprogramm sowie einem Tag der offenen Tür. Der Architekt erzählt von der Entstehung.

Von Regina Langhans

Der Kindergarten Storchennest in Unterroth ist seit seinem Bau vor 30 Jahren ein Vorzeigeobjekt der Gemeinde. Liebevoll oder auch traditionsverhaftet heißt er im Dorf weiterhin so, obwohl er sich längst zum modernen Haus des Kindes Storchennest entwickelt hat: mit Krippe, Mittagessen und inzwischen auch Möglichkeiten zur Mittagsbetreuung von Schulkindern. Zwei bauliche Veränderungen haben dem Rechnung getragen. Die jüngste Erweiterung soll zusammen mit dem 30-jährigen Bestehen der Tagesstätte am Samstag, 29. Juni, mit einem Festprogramm und Tag der offenen Tür gefeiert werden.

Das Fest rund um den Kindergarten beginnt mit einem Zeltgottesdienst um 10 Uhr, dann wird ein Baum gepflanzt. Dazu spielt die Jugendkapelle auf. Darauf folgen Festansprachen von Norbert Poppele, Bürgermeister in Unterroth, sowie der Kindergartenleiterin Sabrina Nather. Gegen 11 Uhr soll der offizielle Teil beendet sein. Die Verpflegung zu Mittag übernehmen zwei Foodtrucks und nachmittags gibt es Kaffee, Kuchen und Eis. Von 13.30 bis 15 Uhr sorgt der Alleinunterhalter Broadway Joe für gute Stimmung. Verschiedene Mitmachaktionen wollen ausprobiert werden und die Neuerungen im Kindergarten laden zur Besichtigung ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen