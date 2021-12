Unterroth

12:00 Uhr

Die Gemeinde Unterroth öffnet den Corona-Fördertopf

Die Gemeinde Unterroth will aus dem Corona-Topf Anschaffungen bezahlen, welche sich Vereine aktuell aus eigenen Mitteln nicht leisten können.

Plus In der Corona-Pandemie bietet die Gemeinde Unterroth zusätzliche Unterstützung für Vereine an. Eine Anfrage aus Buch lehnt der Gemeinderat allerdings ab.

Von Regina Langhans

Das gewohnt quirlige Vereinsleben in Unterroth sieht sich nunmehr schon fast zwei Jahre lang durch das grassierende Corona-Virus ausgebremst. Bürgermeister Norbert Poppele hat Gegenmaßnahmen angekündigt. In dem Zusammenhang beschloss jüngst der Gemeinderat einstimmig, aus dem 10.000 Euro fassenden Corona-Topf Vereinen Anschaffungen zu bezahlen. Das dient dazu, Aktivitäten anzukurbeln, welche sie sich aktuell aus eigenen Mitteln nicht leisten könnten.

