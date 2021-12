Die Müllabfuhr wird teurer: Unterroth hebt die Gebühren an

Plus Die Kosten für die Abfallentsorgung steigen. Das bekommen jetzt auch die Menschen in Unterroth zu spüren. Sie müssen bald mehr zahlen.

Auf die Menschen in Unterroth kommen höhere Müllgebühren zu. Der zweijährige Kalkulationszeitraum läuft Ende des Jahres aus. Deshalb wurden die Kosten für den Zeitraum 2022 bis 2023 neu berechnet. Zur Erhöhung haben mehrere Faktoren beigetragen.