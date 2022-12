Die Pläne für den nächsten Solarpark in Unterroth werden konkreter

Plus Ein Architekturbüro stellt im Unterrother Gemeinderat Details zum geplanten "Solarpark Unterroth" vor. Interessierte können sich den Vorentwurf bald ansehen.

Schneller Konsens hat im Gemeinderat Unterroth über den vorgelegten Vorentwurf zum Bebauungsplan für den "Solarpark Unterroth" bestanden. Wie berichtet, beruht das Bauvorhaben der Firma Vensol aus Babenhausen auf Bürgerbeteiligung. Nun soll das beauftragte Architekturbüro Kling Consult die vorläufigen Pläne für die Photovoltaikanlagen im Sinne einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung für einen Monat auslegen. Parallel dazu können die Behörden und Träger öffentlicher Belange hinzugezogen werden. Auch die vorab zu billigende Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte einstimmig. Geplanter Baubeginn ist 2024.