Eigene Kreation für den "Zuckerguss": Früchte-Tartelettes aus Unterroth

Plus Mareike Maier aus Unterroth hat sich eine fruchtige Alternative zum Speiseeis ausgedacht. Mit dieser Köstlichkeit erfreut sie jetzt nicht nur ihre Familie.

Im Beruf kümmert sich Mareike Maier als Altenpflegerin um Seniorinnen und Senioren, zu Hause in Unterroth verwöhnt sie Mann Florian sowie die Töchter Rebecca und Theresa mit ihren Backkünsten. Das Backen ist für die 33-Jährige inzwischen zur richtigen Leidenschaft geworden. Nicht zum ersten Mal fand ein Rezept von ihr Niederschlag im Backmagazin „Zuckerguss“ der Augsburger Allgemeinen. Diesmal handelt es sich allerdings um eine eigene Kreation: die Früchte-Tartelettes.