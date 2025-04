Im Schützenheim in Unterroth wird eifrig geübt, auf der Zielgeraden sind aber nicht die Sportschützen, sondern das Team der Theatergruppe Unterroth. Dieses Jahr will das Laienensemble die Kriminalkomödie „Ein genialer Plan“ von Dominik Wittmann auf die Bühne in der Sporthalle bringen. Die Premiere am Freitag, 4. April, beginnt um 19.30 Uhr. Ein Blick in die Probenarbeit.

