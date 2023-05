Unterroth

vor 2 Min.

Einige Unterrother möchten gerne mehr in den Spiegel schauen

Ob in Unterroth die Verkehrsspiegel ausreichen, darüber gehen die Ansichten auseinander. Die Polizei sagt: Sie sind keine Hilfe für Fußgänger und Kinder und führen eher zu Fehleinschätzungen.

Plus Auch Tempo 30 innerorts ist ein Wunsch in Unterroth. Doch bei der Verkehrsschau empfiehlt die Polizei häufigeres Zurückschneiden der Büsche.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Im Zuge einer Verkehrsschau haben Polizei und Bürgermeister Norbert Poppele den Schilderwald in Unterroth auf den Prüfstand gestellt. So sollen durch die Witterung beschädigte Zeichen erneuert werden, einen zusätzlichen Bedarf an Verkehrsspiegeln stellten die Beamten jedoch nicht fest. Bei der Bürgerversammlung waren diesbezügliche Wünsche geäußert worden. Nun bezog der Bürgermeister dazu noch einmal genauer Stellung.

Nach Ansicht der Polizei besteht im Dorf nirgends die Notwendigkeit, noch einen Verkehrsspiegel anbringen zu müssen. Zumal im gegebenen Fall nur der Autofahrer oder die Autofahrerin davon profitiere, für alle anderen Verkehrsteilnehmenden entstehe dadurch eher Schaden, lautet die Aussage der Experten. Denn im Blickwinkel der Fußgängerinnen und Fußgänger könnten Spiegel die Entfernung der Fahrzeuge verfälscht darstellen und für Kinder würden sie sowieso zu hoch hängen. Stattdessen mahnt die Polizei die Anliegerinnen und Anlieger dringend, ihre Büsche zurückzuschneiden, wenn sie auf den Geh- und Straßenbereich hinausragen und so die Sicht versperren. Der Bürgermeister schloss sich der Einschätzung gerne an, zumal ein neuer Verkehrsspiegel um die 10.000 Euro kosten würde.

