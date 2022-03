Seit 65 Jahren durch dick und dünn: Paar aus Unterroth feiert eiserne Hochzeit

Plus Anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit blicken Paula und Ivan Mojzes aus Unterroth auf bewegte Zeiten zurück.

Kürzlich haben in Unterroth Paula, 85, und Ivan Mojzes, 92 Jahre alt, das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit gefeiert. Sie können sich selbst versorgen, ihr schmuckes Haus samt gepflegtem Garten, und das macht das 1965/66 aus Slowenien ausgewanderte Ehepaar zufrieden. Ihr Leben bestand aus Arbeiten, Aufbauen und jetzt, im Alter, erfordert es ebenfalls Mühe, all das zu erhalten.