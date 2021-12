Entscheidung gefallen: Die Gemeinde Unterroth bekommt einen Solarpark

Plus Der Unterrother Gemeinderat segnet die Pläne eines Investors für einen Solarpark im Taubenried ab. Ein Mitglied hakt jedoch wegen eines Grabens nach.

Es ist ein klares Votum für erneuerbare Energien: Geschlossen hat der Gemeinderat Unterroth der Änderung des Flächennutzungsplans und parallel dazu dem Bebauungsplan für die Freiflächen-Fotovoltaikanlage Taubenried zugestimmt. Kurzfristig tauchte allerdings die Frage auf, wie dann ein Graben an der Gemarkungsgrenze zu Oberroth gepflegt werden könne.