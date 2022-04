Hier können Fahrradfahrer in Unterroth bald eine Rast einlegen

In Unterroth entsteht Neues: Die Gemeinde plant einen Fahrradrastplatz an der Staatsstraße 2020. Nahe dem Backhäuschen soll ein Spielplatz entstehen.

Zwei besondere Projekte in Unterroth – nicht gerade von kommunalpolitisch tragender Bedeutung aber mit großem Charme-Potenzial – sollen bis Ende August fertig sein: Der Ausbau des Fahrradrastplatzes Richtung Buch und ein kindgerechtes Umfeld für das neue Backhaus am Dorffestplatz. Beide Projekte kommen durch die ILE-Förderung zustande. 80 Prozent der förderfähigen Nettokosten werden aus dem Regionalbudget finanziert. Dazu gilt es, einen Zeitplan einzuhalten, den Bürgermeister Norbert Poppele im Gemeinderat vorgelegt hat: Die Arbeiten sollen bis spätestens Ende August fertiggestellt sein, um fristgerecht Anfang September die Rechnungen für die Fördergelder einreichen zu können. Was ist also geplant?

Zu einem idyllischen Rastplatz direkt am Radweg neben der Staatsstraße 2020 nach Buch wird, wie berichtet, das Areal des ehemaligen gemeindlichen Pumphäuschens umfunktioniert. Das Gebäude erstrahlt schon in frischem Weiß. Für eine passende Bepflanzung hat Kreisfachberater Rudolf Siehler ein Konzept aus Bäumen und Büschen mit Wildbeeren für die Vögel erstellt. Dazu sind Fahrradständer und Sitzbänke geplant. Im Pumphäuschen wurden Schwalbennester entdeckt, welche um weitere Nistmöglichkeiten ergänzt werden sollen, samt nötiger Einfluglöcher. Die geschätzten Gesamtkosten für den Fahrradrastplatz betragen brutto 5149 Euro, wobei sich der Anteil für die Gemeinde auf 1702 Euro beläuft.

Mehr Spielmöglichkeiten für Unterrother Kinder

Auch der Umgriff am neuen Backhäuschen des Obst- und Gartenbauvereins auf dem Dorffestplatz wird in Angriff genommen. Geplant sind Tische, Bänke, Klettergerüst und ein Spielhaus aus Robinienholz. Eine Buchenhecke soll einen gewissen Schutz bieten, denn der Spielplatz ist vor allem für jüngere Kinder gedacht. Bürgermeister Poppele versicherte, die Sitzgruppe könne während des Dorffestes abmontiert werden. Die Spielgeräte aus Gründen des Versicherungsschutzes hingegen nicht, doch sie würden so platziert, dass sie beim Dorffest nicht im Wege stünden und womöglich eine Bereicherung darstellten. Die Gesamtkosten werden auf 7225 Euro veranschlagt, wobei der Gemeinde ein Betrag von 1.214 Euro zu zahlen bleibt.

Damit sieht sich der Bürgermeister in den Anliegen einiger Mütter nach adäquaten Spielmöglichkeiten im Dorf um einiges weiter, denn die Anlagen müssten ja auch finanziert werden, so Poppele. Wie berichtet, werde der Spielplatz Am Hochgestade mit einem neuen Gerät aufgemöbelt. Sodann stehe auch im Kindergarten Storchennest nach Abschluss des Erweiterungsbaus eine Sanierung der Außenspielanlagen bevor. Und im Zuge des neuen Baugebietes werde ebenfalls ein Spielplatz vorgeschrieben, dessen Ausgestaltung aber noch offen sei, ergänzte Norbert Poppele.

Lesen Sie dazu auch