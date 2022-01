Unterroth

13:00 Uhr

Im Kindergarten Storchennest ist bald Platz für 100 Kinder aus Unterroth

Die Kindertagesstätte Storchennest in Unterroth wird im Eingangsbereich im Zuge der geplanten Erweiterung ein völlig neues Erscheinungsbild bekommen.

Plus Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Unterrroth ist bereits jetzt größer als das Angebot. So sehen die Pläne der Gemeinde für die Erweiterung aus.

Von Regina Langhans

Die Gemeinde Unterroth wächst, und die Nachfrage nach Plätzen im neuen Baugebiet ist groß. Nun zieht die Kommune beim Kindergarten nach und plant eine Erweiterung. Schon jetzt ist die Anmeldeliste für einen Betreuungsplatz so lang, dass die ausgelastete Tagesstätte eine vierte Gruppe aufmachen müsste.

