In Unterroth hat sich der Wald schon auf die Zukunft eingestellt

Plus Dank stabiler Holzpreise rechnet Förster Bernd Karrer mit guten Einnahmen für die Gemeinde Unterroth. Der Umbau zum Mischwald geht weiter voran.

Der Gemeinderat Unterroth hat den Jahresbetriebsplan 2023 für den kommunalen Wald in Unterroth einstimmig genehmigt. Beim Holzeinschlag, den Kulturen und für weitere Aufwendungen sind Kosten von 11.350 Euro kalkuliert. Ihnen stehen geschätzte Einnahmen von 34.750 Euro gegenüber.

Auf Nachfrage beim zuständigen Förster Bernd Karrer im Revier Illertissen waren auch Zahlen und Fakten zu erfahren: Insgesamt bescheinigt er dem Forst in Unterroth eine positive Bilanz. Er sagt: "In den vergangenen 20 Jahren haben wir zusammen mit Bürgermeistern und Gemeinderäten unsere Hausaufgaben für den künftigen Wald gemacht."