Investor aus Unterroth will Gewerbegebiet vergrößern

Lokal Der Unterrother Gemeinderat begrüßt die Entwurfsplanung für weitere Gewerbeflächen im Süden des Ortes. Drei Grundstücke sind schon vergeben.

Ein privater Investor aus Unterroth möchte für den eigenen Betrieb und weitere Firmen eine Fläche innerhalb der bisherigen Gewerberegion im Süden der Gemeinde erschließen. Das von ihm beauftragte Architekturbüro hat die Entwurfsplanung im Gemeinderat vorgestellt. Die Zustimmung war groß: Das Gremium segnete das Vorhaben bei einer Gegenstimme ab. Der Bürgermeister rechnet mit einigen neuen Arbeitsplätzen.