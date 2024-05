Unterroth-Matzenhofen

Fahrplan zum Anschluss Matzenhofens ans Wassernetz steht

Die neue Wasserleitung nach Matzenhofen wird durch den Wald bis zur Wallfahrtsgaststätte führen und dort an das bestehende Versorgungsnetz angeschlossen.

Plus Der Gemeinderat Unterroth beschließt den Bauplanentwurf für eine Wasserleitung nach Matzenhofen. Spätestens im Sommer 2025 soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

Von Regina Langhans

Mit zwei einstimmigen Beschlüssen hat der Gemeinderat Unterroth den Weg frei gemacht für den künftigen Anschluss des Ortsteils Matzenhofen an die Wasserversorgung der Hauptgemeinde. Es ging dabei um den Bauplanentwurf und die Beantragung von Fördermitteln. Vom Eintreffen des Bescheids hängt auch der zeitliche Beginn der Baumaßnahme ab.

Architekten des beauftragten Ingenieurbüros Fassnacht stellten dem Gemeinderat den Fahrplan vor. Dieser sieht vor, zügig nach Eintreffen des Förderbescheids die Aufträge zu vergeben und mit dem Bau zu beginnen, wobei es Oktober werden könnte. Gefördert wird pro Laufmeter Wasserleitung mit 80 Euro, insgesamt sind das 182.000 Euro. Für den Leitungsbau sind netto 411.000 Euro veranschlagt und für den Löschwasserbehälter 141.000 Euro, in der Summe also 552.000 Euro. Auf Anfrage von Gemeinderat Helmut Walser hieß es, bei noch anfallenden Nebenkosten sei etwa mit 100.000 Euro zu rechnen. Sollte sich abzeichnen, dass die Maßnahme heuer nicht mehr abgeschlossen werden kann, würde erst nächstes Frühjahr damit begonnen, um sie in einem Anlauf durchziehen zu können. Somit gaben die Planer ein Baufenster bis Juni 2025 vor.

