Mit Siegfried Sonntag endet eine 100-jährige Jägerdynastie in Unterroth

Geräuschloses Auftreten liegt im Wesen des Jägers. Nun aber sorgt Jagdpächter Siegfried Sonntag aus Unterroth nach 36 Jahren dennoch für Aufsehen: Der 78-Jährige verlängert aus Altersgründen seine Pacht nicht mehr um die weiteren neun Jahre. Damit endet eine über 100-jährige Familientradition. Ab 1. April hat mit Michael Schiller ein Jäger aus Tiefenbach das Revier in Unterroth gepachtet.