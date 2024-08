Notgruppe im Schützenheim: Später Hochwasserschaden legt Kita in Unterroth still

Vor allem in der Turnhalle ist es warm und stickig, die Bautrockner laufen seit zwei Wochen. Hier und in den übrigen Räumen der Kindertagesstätte Storchennest sind zehn solcher Geräte aufgestellt. Seit Donnerstag steht das Notstromaggregat der Gemeinde Unterroth bereit, weil die Stromversorgung sonst nicht ausreichen würde. Schläuche führen über eigens gebohrte Löcher in den Boden, um Wasser abzusaugen. Mit vielen Mitmachaktionen haben Familien aus Unterroth Ende Juni das 30-jährige Bestehen und die Erweiterung der Kita gefeiert. Jetzt haben die Erzieherinnen Spielsachen ins Schützenheim getragen. Das Storchennest kann derzeit nicht genutzt werden. Wann der Betrieb dort weitergeht, ist offen.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis