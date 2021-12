Personalmangel: Der Unterrother Frauenbund sucht eine neue Vorsitzende

Plus Die bisherige Vorsitzende Monika Rothmund nach 18 Jahren nicht mehr zur Wahl an. Auch die übrigen Vorstandsmitglieder wollen Platz für eine neue Generation machen.

Der Mangel an ehrenamtlichen Verantwortungsträgern scheint auch das für starkes Vereinsleben bekannte Unterroth zu erreichen. Die langjährige Frauenbundvorsitzende, Monika Rothmund, gibt aber auf der Suche nach einer Nachfolgerin nicht auf. Sie selbst steht nach 18 Jahren nicht mehr zur Verfügung. Doch mit ihr will das ganze Team aufhören, ohne zu wissen, wie es weitergeht.