Rollerfahrer ohne Helm ignoriert Vorfahrt und wird lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung Oberrother Straße/Lindenstraße in Unterroth ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Rollerfahrer missachtete die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit dem Auto eines 48-jährigen Mannes. Dabei wurde der Rollerfahrer, der keinen Schutzhelm trug, lebensgefährlich verletzt und gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Fachklinik, während der Autofahrer und sein Beifahrer unverletzt blieben.

Der nicht zugelassene und unversicherte Roller erlitt einen Totalschaden in Höhe von 2000 Euro, während der Schaden am Auto auf 8000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Oberrother Straße war für über drei Stunden komplett gesperrt, während die Feuerwehr Unterroth die Absperrung und Verkehrsleitung übernahm. Der Gesundheitszustand des Rollerfahrers ist weiterhin ungewiss. (AZ)