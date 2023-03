Schaden an Auto in Unterroth: Wer hat den Vorfall beobachtet?

Auf dem Parkplatz der Sporthalle in Unterroth ist ein Auto beschädigt worden. Vermutlich hat jemand die Tür eines anderen Wagens dagegen gerammt.

Eine bislang unbekannte Person hat in Unterroth vermutlich mit der Autotür einen VW Touran beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag, 25. März, auf dem Parkplatz der Sporthalle. Eine Frau stellte demnach ihren blauen VW Touran dort gegen 13.30 Uhr ab. Als sie gegen 16.45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, entdeckte sie einen größeren Schaden an der hinteren rechten Tür.

Die Polizei geht anhand des Schadensbilds davon aus, dass die Beschädigung von einer Türe eines daneben abgestellten Fahrzeugs stammt. Der Verursacher oder die Verursacherin verließ den Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Beamten schätzen diesen auf 700 Euro und bitten um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizei Illertissen zu melden. (AZ)