Unterroth

vor 19 Min.

So geht es mit dem Anbau der Kindertagesstätte in Unterroth weiter

Plus Die Bodenplatte für den Anbau der Kindertagesstätte Storchennest wurde bereits fertiggestellt. Der Gemeinderat befasst sich mit den nächsten Gewerken.

Von Regina Langhans

Der Anbau der Kindertagesstätte Stochennest in Unterroth nimmt sichtlich Gestalt an. Ende Oktober wurde die Bodenplatte fertiggestellt, sodass Ausmaß und Lage der geplanten Erweiterung unter anderem um einen weiteren Gruppenraum schon gut zu erkennen sind. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig weitere Arbeiten in Auftrag gegeben. Der Kindergartenanbau wird auf eine Summe von knapp 1,2 Millionen Euro veranschlagt.

