Unterroth

17:30 Uhr

Spielplatz in Unterroth gesperrt: So geht es dort weiter

Weil der Spielplatz an der Straße "Am Hochgestade" in Unterroth nicht mehr zeitgemäß ist und Sicherheitsmängel aufweist, wurde er gesperrt. Er soll erneuert werden.

Plus Wieder gibt es Kritik in Sachen Spielplatz in Unterroth. Die Anlage an der Straße "Am Hochgestade" ist inzwischen für eine Aufwertung gesperrt .

Von Regina Langhans

Der Wunsch nach einem zeitgemäßen Spielplatz ist in Unterroth nicht neu. Dass das so ist, mag weniger am Umsetzungswillen liegen, sondern mehr an der fehlenden größeren Fläche und vielleicht auch am Geld. Der Bürgermeisterwechsel, die Corona-Zeit und dazu eine genesungsbedingte Auszeit des neuen Gemeindeoberhaupts Norbert Poppele ließen die Lösungsfindung wieder stagnieren – zumindest in den Augen einiger engagierter Mütter. Bei der jüngsten Bürgerversammlung in Unterroth machten sie ihrem Ärger Luft. Auch Leser meldeten sich auf den Bericht unserer Redaktion hin zu Wort, allerdings zum bestehenden, ausgedienten Spielplatz an der Straße "Am Hochgestade".

