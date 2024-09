Sportverein richtet erstmals Dartsmeisterschaft aus

Der Sportverein Unterroth will Ally-Pally-Stimmung ins Dorf holen. Zusammen mit dem Dartsclub Unterroth unter Daniel Bürzle wird am Samstag, 21. September, erstmals die Allgäuer Meisterschaft Steeldart-Open in der Sporthalle am Bergenstetter Weg in Unterroth ausgerichtet. Um 11 Uhr beginnt das Herren-Einzel, gefolgt um 13 Uhr vom Damen-Einzel. Ab 14 Uhr findet das Jugend-Einzel bis 18 Jahre statt, wobei Gruppen ab acht Teilnehmenden vom Startgeld befreit sind. Ein Preisgeld von 500 Euro ist garantiert und auf die Jugendlichen warten Sachpreise. Die Anmeldung ist online möglich unter https://steeldartallgaeu.chayns.site/.

Die Anwesenheitsmeldung muss am Turniertag jeweils eine Stunde vor dem jeweiligen Start bei der Turnierleitung erfolgen. Zuschauer sind herzlich willkommen und für Verpflegung wird gesorgt. Der Eintritt ist kostenlos.