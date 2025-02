Die Rechnungen für die Behebung des Wasserschadens am Haus des Kindes Storchennest in Unterroth sind eingetroffen. Der Gemeinderat bewilligte Kosten in Höhe von etwa 56.000 Euro. Hinzukommen grob geschätzt 10.000 Euro, welche die Gemeinde an Strom für die Trocknungsgeräte zu zahlen hat. Zugleich wurde auch klar, dass die Kommune auf den Kosten sitzen bleibt.

