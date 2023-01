Unterroth stößt auf künftige Projekte an

Plus Beim Neujahrsempfang geht es um anstehende Feste und Bauvorhaben. Aber auch der Katastrophenschutz rückt in den Mittelpunkt.

Bürgermeister Norbert Poppele hatte in die gute Stube Unterroths geladen, um mit Gemeinderäten und Vertretern der Vereine und Kirche auf gute Zusammenarbeit im neuen Jahr anzustoßen. Denn anzupacken gibt es etliches, der Bogen reicht vom Bezirksmusikfest bis zum Katastrophenschutz.