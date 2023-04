Unterroths Kapelle schreibt 200 Jahre Musikgeschichte

Plus Mit vielen Gästen und einem prächtigen Festakt feiert die Blaskapelle unter ihrem mit Hashtag versehenen Motto ihr Jubiläum: #standFESCHDbleiba ist die Devise.

Die Blaskapelle ist in Unterroth eine Institution. Sie wurde 1823 gegründet, wie in der Chronik der Volksschule zu lesen, und das wird heuer mit einem Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM 8) vom 8. bis 11. Juni groß gefeiert. Der Auftakt dazu beim Festakt mit musikalischer Zeitreise und geladenen Gästen fiel schon sehr prächtig aus.

Die 36 Musiker zählende Kapelle hatte die örtliche Sporthalle in einen ansprechenden Veranstaltungssaal verwandelt: Mit gerahmten Postern einzelner Register an den Wänden, einer witzigen Trachtenausstellung samt Musiker-Accessoires bis zum Geburtstagstisch mit Präsenten. Die Festansprachen lockerten die Jubilare mit Paradestückchen auf, beim gesellschaftlichen Teil übernahmen die Ritzisrieder Musikanten.