Versammlung des Kreisverbands Illertissen der Soldatenvereine

Kürzlich fand die Frühjahrsversammlung des Kreisverbands Illertissen der Veteranen- Soldaten- und Kameradschaftsvereine in Unterroth statt. Nach den Grußworten von Erstem Vorsitzenden Wilhelm Ehrentreich vom VSV Unterroth begrüßte auch der Erste Vorsitzende Wolfgang Birk vom Kreisverband die anwesenden Vorstände und Kameraden der Mitgliedsvereine. Nach der Totenehrung berichtete Birk über das abgelaufene Vereinsjahr.

Danach folgte der Kassenbericht von Kreiskassier Engelbert Schrapp, der Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung der Vorstandschaft. Es folgten die Neuwahlen. Der bisherige Erste Vorsitzende Wolfgang Birk stellte sich nach insgesamt 23 Jahren als Zweiter Vorsitzender (seit Herbst 1998 bis Oktober 2021) und 4 Jahren als Erster Vorsitzender (von April 2022 bis März 2025) nicht mehr zur Wahl und scheidet aus der Vorstandschaft aus.

Zum neuen Ersten Vorsitzenden wurde der bisherige Zweite Vorsitzende Andreas Miller aus Jedesheim gewählt, zum neuen Zweiten Vorsitzenden Herbert Hempfer aus Kellmünz. Kreiskassier bleibt weiter Engelbert Schrapp. Für den Posten des Schriftführers fand sich kein Kandidat.

Nach den Wahlen ließ Wolfgang Birk noch die Zeit als Vorstandsmitglied Revue passieren und berichtete über markante Ereignisse in diesen vielen Jahren.

Es folgten noch die Besprechung von Veranstaltungen und Terminen 2025, u.a. der Veteranentag und eine allgemeine Aussprache. Die Veteranen- und Soldatenwallfahrt in Matzenhofen findet am 18. Mai 2025 statt und die Veteranenwallfahrt des VSK Roggenburg auf dem Wannenberg in Meßhofen am 29. Juni 2025. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Birk bei den Mitgliedsvereinen und seinen bisherigen Vorstandskollegen für die stets tatkräftige Unterstützung und die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er wünschte seinen Nachfolgern und dem Kreisverband noch viele weitere erfolgreiche und gedeihliche Jahre bei guter Kameradschaft und Frieden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.