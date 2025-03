Zeugen gesucht: Wer hat Verteilerkasten umgefahren?

Einem aufmerksamen Spaziergänger ist, wie die Polizei berichtet, am Dienstagabend, 25. März, 20.05 Uhr aufgefallen, dass ein großer Verteilerkasten im Bereich der Arnold-Butzbach-Straße und der Straße In der Wanne umgekippt auf der Seite lag. Vermutlich handelte es sich um einen Stromverteilerkasten. Die Kabel waren noch intakt, bisher seien keine Störungen bekannt. Der Spaziergänger war bereits um 16.30 Uhr an der Stelle vorbeigegangen. Zu diesem Zeitpunkt war der Verteilerkasten noch unbeschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen, stieß wohl ein Fahrzeug beim Rangieren gegen den Kasten und beschädigte ihn dadurch. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

