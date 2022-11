Unterroth

Zu laut, zu hoch: Anwohner wehrt sich gegen Pläne eines Unterrother Investors

Ein Unterrother Investor will das zwischen Staatsstraße 2020, Wohnbebauung und der Firma Butzbach liegende Areal im Gewerbegebiet I in Unterroth für sich und andere erschließen.

Plus Ein Bürger erhebt Einwände gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets in Unterroth. Doch die Planerin sieht keinen Grund zur erneuten Auslegung der Unterlagen.

Im Gewerbegebiet I in Unterroth steht eine Erweiterung an. Wie berichtet hat die Firma Butzbach das westlich zum Betrieb liegende Areal an einen privaten Investor aus Unterroth verkauft. Der Unternehmer will es für sich und andere erschließen. Die öffentliche Auslegung zur dritten Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet I ist verstrichen und das Wohlwollen der Kommune aufseiten des Unternehmers. Es könnten also bald die Bagger anrollen. Wäre da nicht ein direkter Anwohner, dessen geäußerte Einwände in der Gemeinderatssitzung vom Planungsbüro zwar vorgetragen, aber mehr oder weniger für nicht relevant erklärt wurden.

