Untrerroth/Oberroth

12:00 Uhr

Was passiert, wenn in der Kläranlage der Strom ausfällt?

Norbert Poppele, Vorsitzender des Abwasserzweckverbands (von links), Stellvertreter Willibold Graf und Klärwärter Manfred Mayer am neuen Bildschirmarbeitsplatz in der Kläranlage.

Plus In der Sitzung des Abwasserzweckverbandes Oberes Rothtal geht es neben Ersatzteilen auch um kreative Vorschläge zur Sicherung kritischer Infrastruktur.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Der Abwasserzweckverband Oberes Rothtal (AZV) hat sich zur heuer einzigen Sitzung getroffen. Wenn das Gremium tagt, geht es meist um Ersatzbeschaffungen, um den reibungslosen Ablauf der gemeinsamen Kläranlage in Unterroth zu gewährleisten. Diesmal brachte Klärwärter Manfred Mayer in seinem Bericht aber ungewöhnliche Überlegungen zur Sprache. Es ging um das Thema Sicherheit, falls in der Kläranlage der Strom ausfällt.

