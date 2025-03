Eine unvergessliche Ballnacht in Illertissens Partnerstadt Loket in Tschechien

„Die Atmosphäre war toll, es war eine Wahnsinns-Stimmung“, berichtet Susanne Schewetzky, Leiterin der Stabsstelle Kultur und Kommunikation der Stadt Illertissen, „auch wenn uns die tschechische Musik manchmal etwas fremd war“. Für sie war es der erste Besuch in der tschechischen Partnerstadt.

25 Jahre schon ist Loket die Partnerstadt von Illertissen

Seit 1999 gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Illertissen und Loket, vergangenes Jahr wurde mit einer Festschrift das 25-jährige Bestehen gewürdigt. Aus diesem Anlass reiste eine zehnköpfige Illertisser Delegation kürzlich nach Loket, um am Stadtball teilzunehmen. Mit dabei waren neben vier Mitarbeiterinnen des Illertisser Rathauses, Bürgermeister Jürgen Eisen, die beiden Partnerschaftspräsidentinnen Susanne Asam und Jana Motlikova und die frühere Bürgermeisterin Martia Kaiser, jeweils mit ihren Partnern.

„Tagsüber haben wir die Stadt besichtigt, am Abend war dann der Ball“, erinnert sich Schewetzky. „Früher wurde der Ball in der Burg von Loket ausgerichtet, mittlerweile ist er in das Kulturhaus der Stadt umgezogen. Auch dort war es sehr schön“, erzählt sie, „das ganze Gebäude wurde frisch saniert, hat aber noch alte Jugendstil-Elemente und ein wunderschönes Treppenhaus.“

Gute Stimmung beim Stadtball in Loket

Musikalisch begleitet wurde der Abend von einer Live-Band, zu späterer Stunde legte im Untergeschoss ein DJ auf. „Die Stimmung war wirklich gut, es wurde viel getanzt und gelacht“, erinnert sich Schewetzky. „Mit der tschechischen Musik wussten wir anfangs nicht so viel anzufangen, die Live-Band hat dann aber eine bunte Mischung gespielt.“

Besonders gefallen habe ihr, wie sich alle zurechtgemacht hatten, erzählt Schewetzky. „Fast alle trugen Ballkleider und haben sich richtig herausgeputzt, vor allem die tschechischen Frauen waren sehr schick und aufwändig angezogen.“ Eine schöne Überraschung erlebten zudem zwei Illertisser Geburtstagskinder: Sie bekamen spontan eine Torte überreicht. Über diese Gastfreundschaft haben sich alle Beteiligten sehr gefreut, so Kaiser.

Die Illertisser Delegation blieb nur für eine Übernachtung

„Auch die Stadt Loket an sich ist einen Besuch wert“, findet Schewetzky. „Esist ein hübsches Städtchen mit vielen alten Bauten und Burgen. Der Stadtrundgang war sehr interessant.“ Leider blieben die Illertisser nur für eine Übernachtung, „viel zu kurz, um alles zu sehen“, so Schewetzky. Sie hat fest vor, irgendwann noch einmal nach Loket zu fahren, „eine Städtepartnerschaft lebt ja auch von gegenseitigen Besuchen“, sagt sie.