Unversichert und unerlaubt: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Weil ein Autofahrer einem entgegenkommenden Motorradfahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen hatte, ist es in Pfaffenhofen an der Roth am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 17-jährige Motorradfahrer stürzte infolge der Kollision, verletzte sich aber nur leicht. Verursacht hat er den Unfall zwar nicht – trotzdem bekam er eine Strafanzeige.

Unfall in Pfaffenhofen: Motorradfahrer fuhr ohne Führerschein

Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, stellten die Polizistinnen und Polizisten vor Ort im Verlauf der Unfallaufnahme fest, dass das Motorrad über keine amtliche Zulassung verfügte. Somit lag auch keine Versicherung vor. Außerdem hatte der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis, mit der er das Zweirad hätte führen dürfen.

Auf den jungen Mann kommt daher eine Strafanzeige zu, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)