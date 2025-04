Baustellen in Babenhausen: Stand der Dinge bei drei Großprojekten

Sie haben ganz traditionell Richtfest gefeiert. Mit einem geschmückten Bäumchen, Richtspruch und dem Dank an all diejenigen, die an den Gewerken beteiligt sind. Ein solcher Anlass ist meistens ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Arbeiten auf der Baustelle auf die Zielgerade einbiegen. Bis der Anbau an das Rathaus in Babenhausen tatsächlich bezugsfertig ist, wird trotzdem noch eine Weile vergehen. Es ist derzeit nicht die einzige Baustelle in der Marktgemeinde.

