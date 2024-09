Schwäbisches Jugendsinfonieorchester überzeugt mit ungewohnten Klangwelten

Am Anfang hört man ein gemeinsames, tiefes Durchatmen. Bereits das bildet für die rund 80 Musikerinnen und Musiker des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters (Sjso) eine Herausforderung. Sie meistern sie ebenso gekonnt wie die folgenden Töne und Geräusche, deren Breite und Vielfalt staunen lässt. Was zunächst ungewohnt wirkt, entwickelt sich zu einer akustischen Entdeckungsreise. In bewundernswert exaktem Zusammenwirken entfalten Streichinstrumente, Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Trompeten, Posaunen, Tuben, Harfen und Schlagwerk in der Komposition „Dust“ ein einzigartiges Klangerlebnis.

Claudia Bader