Ein unbekannter Täter hat am Freitag, gegen 21.30 Uhr, einen Silvesterböller in einem Briefkasten in der Reichenberger Straße in Bellenberg gezündet. Durch die Wucht wurde der Briefkasten aus der Verankerung gerissen und es entstand ein Sachschaden.

Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei unter Telefon 07303/96510 entgegen. (AZ)