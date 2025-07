Starker Beckenboden – starkes Körpergefühl

Kürzlich lud der Ortsverband der FrauenUnion Vöhringen zu einem besonderen Abend ein: einem Beckenbodentraining mit den beiden engagierten Hebammen Marianne Schmucker und Heike Emsberger. In persönlicher Runde hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich intensiv mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und zu erfahren, wie wichtig ein gesunder Beckenboden für Haltung, Wohlbefinden und Lebensqualität ist – in jeder Lebensphase. Neben anschaulicher Theorie gaben die Hebammen praktische Tipps und leicht umsetzbare Übungen an die Hand, die sich gut in den Alltag integrieren lassen.

Hebammen führen seit 21 Jahren gemeinsam ihre Praxis.

Marianne Schmucker und Heike Emsberger führen seit mittlerweile 21 Jahren gemeinsam ihre Hebammenpraxis – ein beeindruckendes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und Kompetenz. Umso mehr weiß der Ortsverband der FrauenUnion Vöhringen es zu schätzen, dass sich die beiden Expertinnen ehrenamtlich Zeit genommen haben, um dieses Angebot möglich zu machen. Ihr Engagement, ihre Offenheit und ihre langjährige Erfahrung machten den Abend zu etwas ganz Besonderem.

Veranstaltung wurde ganz positiv bewertet.

Auch die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen waren durchweg positiv: Die Veranstaltung wurde als informativ, stärkend und motivierend erlebt. „Es war schön, sich in geschütztem Rahmen austauschen zu können – und das Gefühl zu bekommen, etwas Gutes für sich selbst zu tun“, so der Tenor des Abends. Mit dieser Veranstaltung setzt die FrauenUnion Vöhringen ein bewusstes Zeichen: für Frauengesundheit, für Selbstfürsorge – und für das wertvolle Miteinander, das durch solche Angebote entsteht.

